Golfo dei Poeti buon compleanno! Due serate con Fortis e Placido

(Di giovedì 29 agosto 2024) È il 30 agosto del 1910, quando a San Terenzo, in occasione dei funerali di Paolo Mantegazza, Sem Benelli, penna dell’epoca, pronunciò la storica orazione: "Beato te, o poeta della scienza, che riposi in pace neldei", coniando così la storica denominazione. "Siamo tornati a festeggiarlo lo scorso anno – commenta il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti – Una data emblematica per la nostra comunità, quella che ci ha regalato l’appellativo più romantico e che meglio descrive il nostro territorio, quello di ‘dei’. Ed è una data che intendiamo onorare ogni anno". Quindi, oggi e domani, piazza Brusacà a San Terenzo ospiterà le due(ingresso gratuito) che celebreranno il. Stasera, alle 21, è in programma la tavola rotonda ‘Conversazione suldei’, che vedrà protagonisti intellettuali del panorama italiano dialogare sul tema.