Giovani e Lavoro di Intesa Sanpaolo può colmare un vuoto nell’occupazione giovanile

(Di giovedì 29 agosto 2024) La disoccupazionele in Italia è un paradosso del mercato del. Da un lato c’è un milione didisoccupati in cerca di, a tempo pieno o part-time, di ogni tipo e con le specializzazioni più diverse. Dall’altro lato ci sono 1,14 milioni di posizioni di, anche entry level, disponibili e considerati dalle imprese difficili da ricoprire, secondo i dati Istat e Unioncamere, 2022. Per questo il programma “” diper non occupati tra i diciotto e i ventinove anni in cerca di un contratto – realizzato con la Fondazione Generation Italy, iniziativa non profit creata da McKinsey e Company – punta all’incontro tra offerta e domanda nei settori più richiesti come l’hi-tech (Java, Salesforce, Cyber security e Data engineer), industria meccanica di precisione (Cnc), vendite, alberghiero e ristorazione.