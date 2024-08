Estro puro con Santonuovo in arte Contest a colpi di pittura e scultura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Torna nell’ambito del Settembre quarratino la manifestazione “in“ ideata dall’artista e organizzatrice di eventi quarratina Barbara Pratesi, con l’associazione “I colori nel silenzio“. L’appuntamento quest’anno è per domenica 8 settembre, con ritrovo alle 8,30 al lago di Santouovo, e inizio dell’estemporanea alle ore 10,30. I concorrenti potranno distribuirsi scegliendo i punti che preferiranno e avranno tempo fino alle ore 16 circa per realizzare la loro opera, dipinto o, che non dovrà essere superiore a cm 70x100 e non inferiore a cm. 30x30. I concorrenti dovranno essere muniti a propria cura e spese di tutti i mezzi per l’esecuzione.