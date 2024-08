Dumfries e il nodo clausola | per l’Inter una buona notizia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 agosto 2024) Denzelè sempre più vicino a rinnovare il proprio contratto con. E anche la richiesta di unanon rappresenta un problema. Anzi, paradossalmente può essere un assist alla società. MANCA POCO – Ormai siamo davvero agli sgoccioli per il rinnovo di Denzelcon. Il club eviterà così il rischio di perdere l’olandese a zero a giugno 2025. E il giocatore riceverà il tanto desiderato aumento, passando dagli attuali 2,5 milioni di euro netti a 4. Conche potrà ugualmente continuare a beneficiare del Decreto Crescita, che non renderà troppo alto l’importo lordo dell’ingaggio. Tuttavia c’è un dettaglio emerso nelle ultime ore. L’entourage che segue gli interessi divuole infatti che venga inserita unarescissoria. Possibilmente non superiore ai 20 milioni di euro. Il motivo? Facilitare un’eventuale cessione futura.