Clandestini ospitati e sfruttati per il lavoro Due persone denunciate

(Di giovedì 29 agosto 2024) Una denuncia per aver favorito la permanenza sul territorio di un immigrato clandestino e un caso di accertamento di sfruttamento dell’immigrazione clandestina. La polizia locale è entrata in azione dopo che a fine luglio aveva colto in flagranza di reato e denunciato un cittadino immigrato irregolare, trovato in un alloggio di Parabiago ed evaso alla misura degli arresti domiciliari. Gli agenti avevano trovato anche numerosi stranieri regolari all’interno dell’immobile, ma senza una formale dichiarazione di ospitalità, contestando il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’indagato è stato denunciato e sanzionato con 9mila euro. Per quanto riguarda il caso di sfruttamento dell’immigrazione clandestina, gli agenti hanno individuato e denunciato un’italiana, residente nella provincia di Milano.