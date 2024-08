Champions League 2024 25 oggi i sorteggi | orario e dove vederli in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Milano, 29 agosto– Sta per prendere forma la nuova. Giovedì 29 agosto le squadre impegnate nella massima competizione europea per club (per la prima volta nella storia saranno 36, divise in quattro fasce a seconda del loro coefficiente) conosceranno il loro percorso, in occasione delo. Secondo il nuovo regolamento, non verranno più formati otto gironi da quattro formazioni ciascuno, ma ci sarà un unico raggruppamento e sono previste per ogni società partecipante otto partite (di cui quattro in casa e altrettante in trasferta) nella prima fase della stagione contro due avversarie per ogni fascia. Avversarie che saranno determinate proprio dalo. Le prime otto classificate al termine di questa fase saranno qualificate direttamente alla fase ad eliminazione diretta.