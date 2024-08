Amichevole Follonica Gavorrano Un poker allo Scarlino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Buon allenamento congiunto per ile lo(4-1 il finale), in attesa del primo impegno ufficiale per entrambe previsto per domenica in coppa. Il vantaggio delarriva al 5’: Pino si infila nella difesa delloe batte Bigoni con un sinistro a incrociare. Da segnalare nella prima frazione anche un paio di occasioni pericolose per i piedi di Zini e una con un bel sinistro al volo di Scartabelli, che termina fuori di un soffio. Al 30’ Pino trova il raddoppio: raccoglie una palla in area e fa partire il suo sinistro, la sfera prima sbatte sul palo e poi termina in rete. La prima frazione si chiude così sul 2-0 per il. La ripresa si apre con il gol di D’Este, che raccoglie di testa un bel cross di Grifoni dalla sinistra e realizza il gol del 3-0.