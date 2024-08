Vuelle l’entusiasmo è più forte del caldo In duecento a Campanara per l’allenamento

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Chissà se sono gli stessi che lunedì si sono alzati alle 3 di notte per rinnovare l’abbonamento. Magari no e sarebbe ancor più significativo, perché avere più di 200 tifosi sugli spalti dialle quattro di un pomeriggio d’agosto sono tanta roba. Bisogna anche sottolineare che non saranno molte altre le occasioni di vedere questa nuovadal vivo, dato che l’amichevole di Rimini del 4 settembre è stata annullata. Oggi la squadra si sposta a Sant’Angelo in Vado per il primo scrimmage contro un avversario che milita in serie B, il Fidenza di Stefano Bizzozi, una formazione molto giovane: palla a due alle 18,30. Intanto, daldi ieri pomeriggio la gente se ne va con sensazioni discrete: apprezzabile la voglia e il desiderio di tutti, nonostante qualche imprecisione nel timing dei passaggi, ma siamo veramente all’inizio del cinque contro cinque.