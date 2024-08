Venezia vs Torino | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Gara valida per la terza giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Contro i granata, partiti al di sopra delle aspettative, i lagunari cercano i primi tre punti della stagione.vssi giocherà venerdì 30 agosto 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Penzo.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lagunari si presentano a questa sfida con un solo punto in classifica. Dopo la sconfitta all’esordio contro la Lazio per 3-1, hanno pareggiato contro la Fiorentina facendo vedere qualcosa di interessante che si spera possa servire per fare bottino pieno. I granata sono stati la sorpresa di questo inizio di campionato, pareggiando prima a San Siro contro il Milan per 2-2 e poi battendo tra le mura amiche l’Atalanta sul 2-1. La squadra di Vanoli è apparsa in gran forma che cercherà di mostrare ancora in laguna.