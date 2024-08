Venerdì la comunità darà l’addio a Riccardo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ladi Gattatico si prepara all’ultimo saluto aFanti, il 22enne deceduto, all’alba di domenica, in un incidente sulla via Emilia a San Prospero di Parma, a pochi chilometri da casa. Le esequie sono fissate infatti permattina alle 9.30 nella chiesa di Taneto. Mentre domani pomeriggio, alle 18, nella camera del commiato a Calerno ci sarà il rosario. Nel frattempo, la squadra dilettantistica parmense, dove il giovane giocava a calcio, ha organizzato una partita in suo onore: "L’asd San Leo si stringe commossa al dolore di Eddy, Angela, Filippo e di tutta la famiglia Fanti per la tragica scomparsa di- scrivono-. La Società onorera’ il Suo ricordo domenica, nella prima partita ufficiale della Stagione 24/25".