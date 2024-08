US Open 2024 Collins lascia New York battuta da Dolehide show Muchova Swiatek a fatica super Osaka

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Si è conclusa la seconda giornata dello USal femminile tra emozioni, grandi partite e qualche risultato imprevisto. Negli Stati Uniti era molto atteso il match di Danielle, che ha annunciato il ritiro a fine stagione. La numero 11 del mondo è stata sconfitta nel derby da Caroline1-6 7-5 6-4 e ha ricevuto un tributo al termine del match.che sarà l’avversaria di Sara Errani. Diverse big sono scese in campo, a partire da Igache con una prova tutt’altro che brillante haato la russa Kamilla Rakhimova per 6-4 7-6(6) in due ore. La numero 1 del mondo si è salvata nel secondo set, quando nel tiebreak ha annullato ben tre set point consecutivi dal 3-6 ed ha evitato un terzo set che sarebbe stato scomodo. Un secondo turno tutto da vivere sarà quello tra Jessica Pegula e Sofia Kenin: un derby tra la numero 6 del mondo e una campionessa Slam.