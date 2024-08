Ultimo morta la nonna Gina I fan all’assalto sotto la clinica | arrivano i carabinieri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Roma, 28 agosto 2024 – E’ladi, la famosa‘narrata’ spesso sui social del cantante romano, e i fan sono andati letteralmenterovinando il momento di raccoglimento della famiglia Moriconi. La notizia della morte della95enne è stata data dal papà di, Sergio Moriconi, che su Facebook ha scritto un pensiero commosso per la mamma scomparsa. "Ci hai riuniti come tutti gli anni al tuoFerragosto e ci hai mostrato cosa significa vendere cara la pelle. Ciao mamma e tranquilla da lassù, non mangerò tanto”, il pensiero affettuoso del figlio scritto accanto alla foto delladavanti a una torta con le candeline pronte da spegnere. Probabilmente quando ha scritto il post non pensava che di lì a poco sarebbe scoppiato il finimondo.