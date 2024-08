UeD Manuela Carriero e Francesco Chiofalo beccati insieme | lite per Carlo

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 28 agosto 2024) In questi giorni sono trapelate delle indiscrezioni inerenti un possibile riavvicinamento tra l'ex tronista di Uomini e Donnee l'ex tentatore di Temptation IslandMarini. I due si sono incontrati in modo casuale durante le vacanze estive ed hanno avuto modo di confrontarsi e di parlare di alcune faccende. A raccontare i dettagli di quanto accaduto è stata la diretta interessata nel corso di un'intervista rilasciata per Fanpage (QUI tutto quello che ha detto). In queste ore, però, sempre su tale portale, è stata sganciata un'altra piccola bomba. In realtà ,pare abbia un flirt con, altro ex protagonista di Temptation Island, e si sarebbe verificata anche una discussione proprio a causa dell'incontro con. Il tutto è stato immortalato anche da alcuni video.