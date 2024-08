Touch la recensione | tra i profumi e i ricordi di un film ad alto tasso emozionale

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Baltasar Kormákur cambia registro (di nuovo) per una storia legata alla nostalgia, al tempo, e all'amore perso e forse ritrovato. Preparate i fazzoletti. Al cinema dal 29 agosto. Indi Baltasar Kormákur c'è una traccia poetica in grado di riempire tanto le immagini quanto le parole, mischiando e alternando una superficie che riflette una moltitudine di temi. Tutti a fuoco, tutti sostanzialmente nevralgici nel percorso cinematografico (e umano) compiuto dalla brillante sceneggiatura firmata da Kormákur insieme ad Ólafur Jóhann Ólafsson, che ha scritto il romanzo (Sotto la pioggia gentile) da cui ilè direttamente tratto. "La storia d'amore che cercavo", dirà il regista islandese, abituato a un costante cambio di ritmo (basti pensare che prima diha diretto l'adrenalinico Beast). Allora, in un'epoca sfocata, in