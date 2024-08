Temptation Island Giulia e Mirco | età cognome lavoro Instagram

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ultimo aggiornamento 28 Agosto 2024 1:02 pm by Redazione Nel cast dell’edizione di settembre di2024 c’è la coppia composta da. I due mettono alla prova i loro sentimenti per volere di lei, che ha deciso di contattare la redazione del reality show delle tentazioni. Fidanzata con lui da 9 anni, la ragazza ammette nel video di presentazione di non sentirsi apprezzata. Non solo,tiene un atteggiamento particolare quando litigano: la butta fuori di casa, che è di sua proprietà. Una confessione, questa, che sta già generando polemiche. Ma vediamo insieme chi èe chi èdella nuova edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia.