(Di mercoledì 28 agosto 2024)(Milano) – Si è svolta oggi l’autopsia sul corpo di Fabio, il 52enne imprenditore travolto e ucciso lo scorso 9 agosto a: portato a termine questo passaggio obbligato, verrà finalmente anche il momento del suo fule mentre il profilo già sufficientemente inquietante della compagna e per gli inquirenti organizzatrice del suo omicidio,Pereira Carneiro, si arricchisce in questi giorni con storie dimagici eche non spostano in là il peso delle eventuali responsabilità in questa vicenda, ma che aggiungono materia a una storia già terribile. L’autopsia, ritardata dopo l’apertura del fascicolo per omicidio stradale che aveva fatto seguito agli eventi del 9 agosto, è difficile possa portare ulteriori elementi capaci di modificare le cause già accertate del decesso.