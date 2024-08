Risultati Serie B 3ª Giornata | Juve Stabia in vetta calabresi scontente | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Agli archivi la terzadel campionato diB 2024-2025, primo turno infrasettimanale in calendario, con gli ultimi treche mancavano all’appello dopo le gare di ieri. Continua l’ottimo inizio di stagione dellache batte 1-0 il Mantova e sale ina quota 7 al pari della Reggiana: decisiva la rete al 14? di Piscopo. Serata da dimenticare per le: il Catanzaro perde 2-0 sul campo del Cesena, trafitto dalle reti di Kargbo e Adamo; il Cosenza non va oltre lo 0-0 contro lo Spezia.