Rebus manovra Il Governo vuole fare cassa sulle pensioni? Le ipotesi in discussione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il “”, cioè il tentativo di trovare un punto di equilibrio fra la necessità di raggiungere un equilibrio di bilancio e quella di finanziare le diverse iniziative di stampo sociale proposte dai partiti di, passa ancora attraverso il nodo. Che non è l’unico, ma rimane il più dibattutto e complesso. Secondo Repubblica, in un articolo a firma di Valentina Conte, l’esecutivo sarebbe “pronto a confermare anche per il prossimo anno la rivalutazione delleper fasce: totale solo per gli assegni più bassi e parziale per tutti gli altri”. Secondo il quotidiano romano, sarebbe questa l’opzione preferita da Giorgia Meloni, perché permetterebbe di “e garantire Bruxelles sui conti. Se ne parlerà oggi al primo incontro tecnico del dopo ferie”. Sul tavolo, anche le proposte di Lega e Forza Italia.