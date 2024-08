Puppo si sfoga | Kyrgios vuole fare il giornalista ma non è capace Sinner dovrebbe querelarlo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Dario, collega di Eurosport, nel consueto approfondimento di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport, ha approfondito i temi del secondo giorno di partite agli US Open. Il tema principale è stato l’esordio di Jannik. Il n.1 del mondo ha avuto un match complicato, risolto in quattro set, contro lo statunitense Mackenzie McDonald. “Una sfida dalla partenza scioccante. L’andamento del confronto mi ha ricordato la sfida del Roland Garros contro il francese Moutet, ma le motivazioni sono diverse, tenuto conto anche delle condizioni fisiche e mentali con cui si è presentato“. Il riferimento è alla questione doping che ha visto al centro dell’attenzione il pusterese. La positività al Clostebol e l’assunzione involontaria certificata dal Tennis Integrity Agency (Itia) sono stati argomenti più volti discussi.