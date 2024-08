PlayStation Plus Essential Sony ha annunciato i giochi per PS5 e PS4 di Settembre 2024

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 28 agosto 2024)Interactive Entertainment haproprio in questi istanti idiper, rivolti come sempre agli abbonati al tier base del servizio del colosso giapponese in possesso di una PS5 o PS4. Scopriamo qui sotto ipronti ad arricchire ilsettimana prossima, precisamente dalla giornata di martedì 3: Quidditch Champions MLB The Show 24 Little Nightmares II Archiviata questa novità , segnaliamo che un paio di settimane faInteractive Entertainment hadi AgostodelExtra e Premium. Ricordiamo inoltre che gli abbonati al PShanno ancora pochi giorni per riscattare idi Agostodel tier.