Pavia massacrato di botte e ucciso in casa | dopo cena la follia Chi sono i due fermati

(Di mercoledì 28 agosto 2024)di, colpito più e più volte al viso a pugni, fino ad ammazzarlo, nel corso di una lite scaturita per futili motivi all'ora di. Sarebbe morto così Giuseppe Sgroi, 54 anni, trovato senza vita sul pavimento della cucina diin via dei Mille a Cilavegna, in provincia di. I carabinieri di Vigevano, intervenuti inpocolo scoccare della mezzanotte su segnalazione del 118, hanno fermato il fratello della vittima, 52 anni incensurato, e un amico di Sgroi, 34 anni, con precedenti, rispettivamente residente e domiciliato allo stesso indirizzo. Dai primissimi accertamenti effettuati dalla Sezione Operativa del Nor di Vigevano, sembrerebbe che al termine di una, consumata in cucina, sia sorta una lite prima solo verbale tra i presenti, per futili motivi.