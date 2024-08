Paralimpiadi 2024 | Il presidente Mattarella presente alla cerimonia di apertura

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ildella Repubblica, Sergio, è atterrato quest’oggi all’aeroporto di Orly, per parteciparedidei giochi paralimpici di Parigi. Il Capo dello Stato è atteso staseradi inaugurazione dei Giochi Paralimpici, dove saràanche il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi.aveva assistito anche, il 26 luglio, nonostante la pioggia,d’delle Olimpiadi, nella tribuna presidenziale al Trocadero. Inoltre, domani,sarà al Villaggio Paralimpico dove sarà accolto daldel Cip, Luca Pancalli.saluterà gli atleti e pranzerà con loro. Nel pomeriggio di domani seguirà alcune gare della prima giornata dei Giochi per poi, in serata, ripartire per Roma.: IldiSportFace.