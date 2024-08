Oliviero Toscani | Ho l’amiloidosi Non c’è cura Ma non ho paura di morire

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 28 agosto 2024), fotografo e creativo di fama mondiale, ha raccontato senza filtri della sua malattia,, in un’intervista al Corriere della Sera, rivelando che non c’è una. “Ho vissuto troppo e bene. Sono stato fortunato. Non so quanto mi resta”, ha rivelato il fotografo, che ha collaborato, tra gli altri, anche con United Colors of Benetton, la direttrice di Vogue Anna Wintour e Monica Bellucci. Al Corriereha spiegato di essere dimagrito di 40 chili in un anno, e che ha scoperto di avere un problema al cuore alla fine di giugno, aggiungendo che un giorno si è svegliato con le gambe gonfie, facendo fatica a camminare. All’ospedale i medici hanno scoperto un problema al cuore, e dopo diversi altri esami la diagnosi è stata quella di amiloidosi, una malattia per cui le proteine si depositano su alcuni punti vitali e bloccano il corpo. “E si muore.