Louis Vitton Cup 2024 domani via alla Fase Eliminatoria | Luna Rossa in cerca della vittoria

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Barcellona, 28 agosto– Nate nel 1970 per venire incontroFrancia e all’Australia che lanciarono due sfide simultanee al New York Yacht Club, le Challenger Selection Series hanno da allora l’obiettivo di selezionare il miglior sfidante da opporre al Defender nel Match finale di America’s Cup.si entra quindi nella primadell’evento. Dopo quattro anni di attesa, di lavoro e di allenamenti, i team si giocano il tutto per tutto, sapendo che al termine dei due Round Robin soltanto quattro di loro avanzerannosuccessiva.