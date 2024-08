Lo chef Guido Mori contro tutti | La pizza di Briatore a 17 euro? Se la metta nel c**o Barbieri è simbolo del ridicolo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Lo, dae direttore dell’Università della Cucina Italiana, si scagliainfluencer e food blogger, ma ancheFlavioe Bruno. Intervistato da Mowmag,ha anche parlato del prezzo del caffè, che presto potrebbe salire a 2: “È un genere alimentare costoso e merita di essere trattato come tale. Siamo abituati a pensare che il caffè costi poco perché sfruttiamo le piantagioni. Ma il caffè deve essere pagato la cifra giusta, per cui 2è solo l’inizio, preparatevi perché più avanti costerà di più. Via via che il sud del mondo verrà sfruttato sempre meno, il costo della manodopera crescerà e si alzerà anche la qualità”.