La morte di Alexander L’autista della Peugeot si presenta in caserma Indagato un ivoriano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ha un nome il conducente dell’auto pirata che il 19 agosto ha travoltoReyes in via Cilea, al quartiere Satellite di Pioltello. È quello di undi 23 anni, senza precedenti di polizia, che aveva preso a noleggio la208 bianca poi ritrovata dai carabinieri parcheggiata in strada e sequestrata. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, il giovane centrafricano, ormai braccato dai militari, si èto spontaneamente innello scorso fine settimana per riferire che c’era lui al volante quella sera. Gli investigatori dell’Arma lo hanno deferito all’autorità giudiziaria, in vista di una prossima iscrizione nel fascicolo coordinato dal pm Barbara Benzi: al momento, non sono stati presi provvedimenti nei suoi confronti, in attesa dei successivi sviluppi d’indagine che potrebbero essere imminenti.