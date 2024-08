Kate Middleton ultime notizie | un look invernale in piena estate che fa discutere

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tra le colline scozzesi, il weekend si è trasformato in un evento mediatico grazie all’apparizione inaspettata della principessa. Fotografata mentre si dirigeva con il principe William e il loro primogenito George verso la chiesa di Crathie Kirk,ha scelto unimpeccabile che, tuttavia, ha sollevato più di qualche domanda tra i fan. Vestita con un trench coat marrone a quadri firmato Holland Cooper e un cappello con piume Hicks & Brown, la principessa ha lasciato tutti senza parole per la sua raffinatezza. Tuttavia, non è sfuggito a molti il dettaglio curioso: un abbigliamento decisamente autunnale, nonostante sia. Il” difaNon sono mancati i commenti sui social: “Fa freddo tutto l’anno nel Regno Unito?” ha ironizzato un utente, mentre qualcun altro ha chiesto perplesso: “È già autunno in Scozia?”.