Jacob Fatu si libera della scarpa ortopedica dopo l’infortunio a SummerSlam

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Le preoccupazioni per la salute disi sono diffuse tra i fanWWEuna manovra rischiosa durante il main event di, membro chiaveBloodline, accanto a star come Roman Reigns, Kevin Owens e Randy Orton, ha compiuto un salto audace durante un match ad alta tensione contro l’indiscusso campione WWE Cody Rhodes e Solo Sikoa. Il momento che ha tenuto i fan con il fiato sospeso si è verificato quandoha eseguito una splash dalla terza corda, schiantandosi con Cody sul tavolo dei commentatori.ha iniziato a vendere l’impatto in modo intenso, alimentando immediatamente le speculazioni su un possibile infortunio reale. L’assistenza ricevuta dallo staffWWE nel backstage e la sua apparizione con unala mattina successiva sembravano confermare i timori dei fan.