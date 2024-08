Inter vs Atalanta | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Gara valida per la terza giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Primo scontro al vertice tra due squadre che non possono non puntare al titolo.vssi giocherà venerdì 30 agosto 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I Campioni d’Italia hanno ottenuto 4 punti nelle prime due partite della stagione. Dopo aver pareggiato a Genoa, è arrivata la vittoria casalinga in scioltezza contro il Lecce. Adesso per la squadra di Inzaghi arriva il primo serio ostacolo del campionato che servirà anche a testare la loro condizione. I bergamaschi, complici i tanti infortuni e le turbolenze di mercato, hanno asfaltato il Lecce in trasferta per 0-4, per poi cedere 2-1 in casa del Torino fallendo tra l’altro anche un calcio di rigore.