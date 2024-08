I funerali di Gianni Baldazzi Addio all’ex vicesindaco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Castel Guelfo ha detto. L’uomo, morto lo scorso 24 agosto all’età di 74 anni dopo una breve malattia, è stato uno dei protagonisti della scena politica locale e non solo. Eletto in consiglio comunale per la prima volta nel giugno del 1995, come capolista di quella Civica Popolare che portò alla vittoria il compianto Luciano Olivieri (deceduto poco più di due mesi fa, ndr), entrò in giunta nel 1999 comenel corso amministrativo guidato da Dino Landi. Un’esperienza proficua e positiva che sfociò nel bis a Palazzo Malvezzi Hercolani dopo la tornata elettiva del 2004 con analoghe mansioni istituzionali e le deleghe ai servizi sociali, alloggi Erp e agricoltura.