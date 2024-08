Ho una malattia che non si cura morirò ma non ho paura… il dramma di Toscani

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il famoso fotografo cerca di vedere tutto con ottimismo: “Non so quanto mi resta, ma nella vita sono stato fortunato” Un annuncio che lascia sorpresi e scioccati, anche per la facilità e quasi col sorriso con cui uno dei fotografi più famosi al mondo l’ha detto. Olivieroha confessato che morirà a breve a causa di unache non si puòre. Il famoso fotografo ha ammesso che morirà a causa di unainbile (Ansa Foto) Cityrumors.itLe parole del fotografo sono struggenti, ma anche cariche di serenità e realismo. “Ho vissuto troppo e bene. Sono stato fortunato. Non so quanto mi resta”, le parole del fotografo e creativo di fama mondiale Olivieroche dall’alto dei suoi 82 anni e come al solito, parla in maniera chiara e senza filtri dellache lo ha colpito.