Hamas Yahya Sinwar | il feroce jihadista nascosto vestito da donna retroscena imbarazzante

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Per gli israeliani più ottimisti l'attacco preventivo scatenato all'alba di sabato scorso contro le postazioni di Hezbollah in Libano finirà negli annali delle imprese militari di portata strategica come il bombardamento delle linee nemiche alla vigilia della Guerra dei Sei giorni nel giugno del 1967. L'alternativa sarebbe stata un diluvio di missili di Hezbollah che avrebbero finito per colpire centrali elettriche e reti telefoniche nel migliore dei casi. Per i pessimisti si è trattato di un'azione tanto efficace quanto disperata arrivata solo dopo dieci mesi e mezzo di guerra di logoramento e che non ha comunque impedito alla milizia sciita libanese di esplodere 320 missili contro Israele né ha permesso di riportare 70 mila sfollati alle case in Galilea abbandonate lo scorso ottobre.