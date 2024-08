Gli italiani hanno tv compatibili con lo standard HEVC?

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Una domanda che è lecito farsi: perché, se a livello comunitario, il passaggio al nuovo digitale terrestre con tecnologia DVB-T2 eera previsto entro il 2023, al massimo nei primi mesi del 2024, questa evoluzione in Italia è stata datata soltanto al 28 agosto? Una possibile spiegazione è da ricercarsi all’interno del rapporto del CENSIS 2023 dal titolo La nuova Italia televisiva – Sorpasso delle smart tv sui televisori tradizionali, gli schermi connessi sono 97 milioni, aumenta la fruizione in streaming dei media nazionali. LEGGI ANCHE > I bonus statali per l’acquisto di un decoder compatibile Tvcon il nuovo digitale terrestre: esiste un problema Italia? Il report, come detto, risale a meno di un anno fa, alla fine del 2023. Nella sezione Connected TV: attualità e scenari per il futuro, lo studio mette in evidenza un dato molto importante.