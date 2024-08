Foto di prigionieri palestinesi e datazioni a caso

Leggi tutta la notizia su butac

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Da un amico di BUTAC è arrivata una segnalazione sul conflitto tra Israele e Palestina, segnalazione che abbiamo ritenuto di trattare per parlarvi di un sistema sfruttato per disinformare partendo da fatti reali. L’immagine che ci è stata inviata è molto cruda, si vedono i corpi di svariate persone riverse su un prato, con le mani legate, e denudati. Direi siano tutti uomini, e sulla schiena di ognuno è stato disegnato un numero. Non vi mostrerò quell’immagine, che circola in queste ore sostenendo si tratti di un fatto recentissimo. Ma vi voglio mostrare un altra, che ritrae le stesse persone, più vestite e senza numeri sulla schiena, ma sempre sdraiate a faccia in giù e con fascette a legar loro mani e piedi.