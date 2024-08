Fornero attacca Salvini | Parla più da bullo che da ministro è quasi patetico Le sue eccezioni sulle pensioni sono costate 40 miliardi Su La7

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Duro attacco di Elsaall’indirizzo di Matteo. Tra i due, si sa, non scorre buon sangue e da anni il leader leghista promette il superamento della legge. “ha l’abitudine dire più dache non da– sentenzia, ospite di In Onda su La7 – Io mi domando se non si renda conto della credibilità perduta perché è dal 2012 che dice” di voler abolire la“e quello che ha fattoche avevano la durata di un anno a una legge che è sostanzialmente ancora in vigore”. “Chi pensa che possa ancora credere a lui? – si chiede l’economista – Si renderà conto che molti dei voti che la lega ha avuto alle Europee nonandati a lui ma al leghismo di Vannacci, questo lo preoccupa”.