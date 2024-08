E il Festival è già ai suoi piedi

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Si alza il sipario sulla Mostra del cinema di Venezia 2024 e il Lido è subito aidi una delle dive più amate dagli italiani, Monica Bellucci. L’attrice umbra, 59 anni, è sbarcata ieri in Laguna accanto al compagno e regista Tim Burton, pronto a tingere di colori cupi e ironici la prima serata del. Sarà infatti Beetlejuice Beetlejuice, presentato in anteprima mondiale, a dare il via alla kermesse nella prestigiosa Sala Grande del Palazzo del Cinema.