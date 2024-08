Crescita del 151% per il mercato musicale italiano

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ilha mostrato segnali dirobusta nel primo semestre del 2024, con un aumento complessivo del 15,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Secondo i dati pubblicati da Deloitte per la Federazione IndustriaItaliana (FIMI), il fatturato ha superato i 200 milioni di euro, evidenziando una ripresa significativa dopo anni di fluttuazioni dovute a vari fattori, tra cui l’impatto della pandemia. Questa ripresa è in gran parte attribuibile all’espansione dello streaming digitale, che ha consolidato la sua posizione dominante sul. Il segmento dello streaming ha infatti registrato un aumento dei ricavi del 18,1%, rappresentando l’81% del totale del. Lo streaming si conferma come il motore principale dellanel settore