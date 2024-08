Così sventammo l' 11 settembre italiano La rivelazione dell' ex capo dei servizi segreti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Un 11in Italia, che avrebbe colpito l'ambasciata del nostro Paese a Beirut. Lo rivela in questa intervista a Il Tempo Marco Mancini, già responsabile del controspionaggio e del controterrorismo'intelligence italiana. Mancini, quando lavorate bene, nei, del vostro lavoro non si parla. «Però una cosa adesso la posso dire. Ero a Beirut quando Al Qaeda preparava l'11: era il 172004, venti anni fa. Stavano per realizzare un attentato con 300 kg di esplosivo per scardinare le mura'ambasciata italiana a Beirut e farvi irruzione con bazooka e kalashnikov. Siamo entrati in possessoe informazioni, sono volato a Beirut con i miei colleghi clandestinamente per accertarmi'identità deldel gruppo terroristico Hamad Miqati, latitante da 12 anni.