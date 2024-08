Cina | politiche favoriscono shopping duty-free in centro citta’

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Pechino, 28 ago – (Xinhua) – I viaggiatori in uscita potranno esplorare loinin un maggior numero dicinesi e accedere piu’ facilmente ai beni di consumo dei marchi cinesi alla moda, si legge in un comunicato ufficiale pubblicato ieri. In ognuna delle otto, Guangzhou, Chengdu, Shenzhen, Tianjin, Wuhan, Xi’an, Changsha e Fuzhou, verra’ aperto un negozio, come previsto dalle misure provvisorie per l’amministrazione dei negozinelle, recentemente pubblicate.