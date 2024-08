Ciclismo | Crescioli trionfa in casa nel Gp Comune Cerreto Guidi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024), 28 agosto 2024 – Giosuèper tornare al successo dopo 5 anni (l’ultima vittoria da juniores il 9 giugno 2019 a Borgo Panigale nel bolognese), e per lui dunque la prima affermazione tra gli élite under 23, ha scelto l’occasione più bella. Il ventitreenne infatti abita a Lazzeretto frazione dia un paio di chilometri da dove si concludeva il 78° Gran Premiodial termine del quale il longilineo atleta toscano dalla Sissio Team ha sfoderato una volata magistrale con l’arrivo in leggera salita su via Veneto. Un rettilineo che conosceva bene dove Giosuè hato tra l’entusiasmo dei propri tifosi e sportivi. Uno sprint non facile dove i favoriti e pretendenti al successo erano diversi, maha giocato di anticipo concludendo con qualche metro di vantaggio davanti al gruppo compatto.