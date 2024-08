Beetlejuice Beetlejuice | la nuova anteprima svela le macabre origini del protagonista e di Monica Bellucci

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Una lunga clip introduce il personaggio die la sua relazione "maledetta" con lo spiritelloWarner Bros. ha diffuso in occasione della presentazione inmondiale alla Mostra del Cinema di Venezia oggi unaclip indi, sequel del film cult del 1988 che vede Tim Burton fare ritorno alla regia. Nella clip ritroviamo lo "spiritello porcello" di Michael Keaton mentre racconta il modo in cui è morto e di come questo avvenimento sia da ricondurre alla sua ex-moglie, interpretata nella pellicola da. Il macabro segmento è narrato interamente in italiano, ancora una volta un omaggio del regista ai maestri dell'horror di casa nostra come Mario Bava e Lucio