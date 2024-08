Bagheria tenta di dare fuoco a delle sterpaglie | arrestato

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Multe salate per i trasgressori e agenti dedicati alla sorveglianza: è così che l’Amministrazione comunale di, sotto la guida del sindaco Filippo Maria Tripoli, ha intensificato la lotta contro i roghi di rifiuti, con l’obiettivo di salvaguarla salute pubblica. A seguito di una segnalazione pervenuta tramite il numero Whatsapp della Protezione Civile, quattro agenti della Polizia municipale, appositamente assegnati a questa emergenza, sono intervenuti nei pressi di via Consolare, cogliendo sul fatto il proprietario di un terreno mentre bruciava residui di potatura, in violazione dell’ordinanza emessa a maggio 2024. Il proprietario e gli operai presenti sono stati multati.