Atalanta scatenata | un altro attaccante in arrivo prima dell’Inter?

(Di mercoledì 28 agosto 2024) L’sta ricevendo circa sessanta milioni dalla vendita di Koopmeiners e ha tanti soldi da poter reinvestire. Motivo per cui pensa anche a un, ovviamente da inserire. LE NOVITÀ – C’è l’fra le tante squadre molto attive in quest’ultima settimana di mercato. Ha già fatto dieci acquisti, gli ultimi in ordine di tempo Rui Patricio e Juan Guillermo Cuadrado, e potrebbe farne qualcunda qui a venerdì sera. Ben sapendo, però, che proprio venerdì (ore 20.45) giocherà con l’Inter e che magari a Gian Piero Gasperini servirebbe averli al Meazza. La dirigenza si sta muovendo e può portare agli ordini del tecnico ulteriori novità, soprattutto in attacco dove Gianluca Scamacca non si vedrà fino al 2025 per il grave infortunio di qualche settimana fa.