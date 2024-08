Ancora sette giorni di caldo intenso e temporali sparsi poi una perturbazione atlantica abbasserà le temperature

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Dopo due mesi di fuoco, ilanomalo inizierà a scemare durante la prossima settimana a causa di unache si abbatterà sulla penisola intorno al 4mbre, portando pioggia e calo delle. Tuttavia, lerimarranno alte almeno fino ai primidimbre, con picchi fino a 39 gradi in Sardegna e Puglia. Per il primo giorno dimbre sono attesi 37°C a Terni e Firenze, 36°C a Forlì e Ferrara e 34°C a Roma e Milano. Non mancheranno– che non contribuiranno all’abbassamento delle– in particolare sull’Appennino centro meridionale e sul Basso Tirreno. Nelle prossime ore, sono previste piogge al mattino tra Sicilia e Calabria e nel pomeriggio su tutta la dorsale appenninica, con i rovesci più potenti sempre in Sicilia e sull’Appennino Campano.