Trattenete l’urina per un intenso piacere sessuale | ecco cos’è il peegasm la nuova pericolosa tendenza diffusa tra le donne

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Trattenereper provare una sensazione simile all’orgasmo una volta liberata la vescica. È la(singolare eche si sta diffondendo tra le. Si chiama “” e, secondo i racconti di alcune, dopo aver provocato brividi lungo la colonna vertebrale, porterebbe. Stando agli studi e alle ricerche nel campo della medicina, la pratica sarebbe possibile perché una vescica troppo piena è in grado di stimolare i nervi collegati all’eccitazione. Tutto fortemente sconsigliato. Soprattutto per l’alto rischio di infezioni urinarie e danni all’organismo: “Si può andare incontro alla cistite e a seri problemi ai reni. Ci sono modi meno rischiosi di provare”, l’avvertenza dei medici. E non è tutto.