Schianto dopo il malore una famiglia distrutta Aperta un’inchiesta | al vaglio asfalto e segnali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Ferrara, 27 agosto 2024 – Dolore e commozione a Santa Maria Maddalena per ‘Gabi’. Il paese sul Po ancora non riesce a capacitarsi della scomparsa di Giancarlo Baruffaldi, morto a 49 anni in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di domenica a Pomposa, sulla strada verso il mare. L’uomo era alla guida della Bmw con a bordo la moglie e le figlie di 14 e 17 anni, quando, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo finendo violentemente fuori strada. Per lui non c’è stato nulla da fare. Moglie e figlie sono state trasportate in ospedale, ma nessuna di loro è in pericolo di vita. La più preoccupante era la minore, anche lei però dimessa ieri dall’ospedale Bufalini di Cesenaun periodo di osservazione.