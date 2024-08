Salcedo l’invendibile di casa Inter | e se il problema fosse il ruolo?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 27 agosto 2024)fa ancora parte della rosa dell’, almeno per quanto riguarda la lista Serie A, ma è in uscita (definitiva?) perché la storica etichetta da esubero non se l’è mai tolta. Il classe 2001 italo-colombiano è di troppo in attacco. Amesso che sia davvero questo il suodefinitivo MILANO – Inc’è un esubero storico che negli anni è diventato impiazzabile. E adesso invendibile – almeno in prestito – essendo in scadenza di contratto il 30 giugno 2025. Si tratta di Eddie– al secolo Eddie AnthonyMora – attaccante italiano di origini colombiane, essendo nato a Genova il 1° ottobre 2001 da genitori colombiani. Prodotto del vivaio del Genoa, dove cresce fino al 2018, anno in cui l’decide di portarlo a Milano, in prestito oneroso con diritto di riscatto, ancora 16enne.