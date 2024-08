Padre di cento bimbi fisico statuario patrimonio da oltre 14 miliardi di euro | chi è Pavel Durov il fondatore di Telegram

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) No alcol, no carne, no stress. Questi i principi di vita dell’uomo più chiacchierato del momento,, co-della nota app di messaggistica, che nella giornata di sabato, 24 agosto, è stato arrestato dalle forze dell’ordine francesi. Chi lo conosce lo descrive come un uomo tutto d’un pezzo, con une una maniacalità straordinaria per le sue abitudini alimentari e sportive. Con unstimato di15di dollari,resta una figura sicuramente controversa. In passato ha dichiarato di esseredi circabambini, nati dalle donazioni di sperma che il magnate ha fatto in banche del seme di 12 paesi diversi. Nasce a Leningrado, nel 1984, ma cresce a Torino, prima di tornare in Russia durante l’adolescenza.