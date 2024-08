Nuovo digitale terrestre dal 28 agosto tre canali Rai saranno visibili solo in DVB-T2

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 27 agosto 2024) La Rai accende il DVB-T2, il. La data da segnare sul calendario è quella di domani, 28. Tre, Rai Storia, Rai Radio 2 Visual e Rai Scuola,solamente nelformato. Dopo anni di rinvii, ci si sta lentamente avviando verso il cosiddetto Digital Video Broadcasting di seconda generazione, il DVB-T2, con il sistema di codifica HEVC, che promette agli spettatori migliore qualità di immagini e suoni. Dopo il primo passaggio da MPEG2 a MPEG4 AVC del 21 dicembre 2022, necessario per il, prosegue così il percorso di ammodernamento della televisione italiana. Questo significa che per continuare a guardare Rai Storia, Rai Radio 2 Visual e Rai Scuola, in, dal 282024 occorre avere un ricevitore compatibile con tale standard.