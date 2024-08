Mancini | La Nazionale era la mia collocazione ideale chissà un giorno potremo vincere il Mondiale insieme

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 27 agosto 2024): «Laera la miaunil». L’ex ct della, oggi ct dell’Arabia Saudita, intervistato dal Giornale per la morte di Eriksson ma risponde anche a domande sull’Italia. Nel 2021 l’Italia con lei è salita sul tetto d’Europa, quest’anno siamo usciti impietosamente. Cosa è cambiato in tre anni?: «Capisce che statisticamente è impossibilegli europei due volte di seguito?». Mi vuol dire che è stato solo un problema di statistica?«No, sicuramente non solo quello. È chiaro che ci siamo trovati davanti unapiena di ragazzi un po’ più giovani, con i quali però eravamo andati nelle fasi finali della Nations League battendo Germania e Inghilterra».